Düzce'de Kargo Aracı ile Kamyon Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Düzce'de Trafik Kazası: Kargo Aracı ve Kamyon Çarpıştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kargo aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sakarya'nın Kocaali ilçesinden Akçakoca istikametine seyir halindeki M.G. kontrolündeki 67 YC 971 plakalı kamyon ile, karşı yönden gelen 35 CEH 609 plakalı kargo kamyonunun çarpışmasıyla gerçekleşti.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.G, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın detayları ve soruşturma devam ediyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kargo aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kargo aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.