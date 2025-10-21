Düzce'de Kaybolan 75 Yaşındaki Tahir Tunç Ormanda Bulundu

Kaynaşlı'da mantar toplamak için giden 75 yaşındaki Tahir Tunç, arama kurtarma ekipleri tarafından Korugöl mevkisinde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 03:23
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 03:30
Arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı

Düzce'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan Tahir Tunç (75), arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyündeki evinden Korugöl mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya giden Tunç'tan uzun süre haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması üzerine ortaya çıktı.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler arasında jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, orman muhafaza memurları, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Kızılelma ve Düzce 99 arama kurtarma ekipleri ile UMKE ve sağlık personeli yer aldı.

Korugöl'e yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunan yaşlı adam, arazi aracıyla ana güzergaha çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

