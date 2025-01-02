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Düzce'de Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı

Düzce'nin Kuşaçması köyünde bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:18
Düzce'de Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı

Düzce'de Kereste Atölyesinde Yangın Olayı

Düzce'nin Kuşaçması köyünde bulunan Emre T'ye ait kereste atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın ihbarının yapılmasının ardından, bölgede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla görevlendirildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Ancak yangın, kereste atölyesinde bazı hasarların meydana gelmesine neden oldu. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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