Düzce'de Konuralp Pirinci: Damla Sulamayla İlk Hasat, %60 Su Tasarrufu

Düzce'de coğrafi işaretli Konuralp pirincinde damla sulama pilot hasadı yapıldı; %60 su tasarrufu ve dekar başına 900-1000 kg verim hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:51
Pilot uygulama Kuşoğlu köyünde 5 dekarlık alanda gerçekleştirildi

Devlet desteğiyle dağıtılan coğrafi işaretli Konuralp pirincinin damla sulama sistemiyle ekilen bölümünde hasat yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan "2025 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında dağıtılan çeltik tohumlarının başakları doldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve Düzce Sulama Birliği Başkanlığı işbirliğinde, Çilimli ilçesi Kuşoğlu köyünde hayata geçirilen damla sulama projesiyle 5 dekar alanda ekilen çeltiklerin hasadı için program düzenlendi.

Hasada Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik katıldı. Geleneksel yöntemle orak kullanılarak hasat gerçekleştirildi.

Vali Selçuk Aslan hasadın ardından gazetecilere, son yıllarda sağlanan devlet destekleriyle Konuralp pirincinin ekim alanının yüzde 60'tan fazla arttığını, bu sene 2 bin 100 dekarı aşan alanda çeltik tarımı yapıldığını ve orta vadede bunu 4 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Aslan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hasadın diğer bir yönü ise bu sene ilk defa damlama sulama yöntemiyle pilot uygulama olması. Damlama sulama sistemi, tarlada ihtiyaç duyulan sudan yüzde 60 tasarruf sağlamakta. Ayrıca bu sistemle çeltik başaklarının daha dolu olduğunu gördük. Normal şartlarda dekar başına 750 kilogram civarında çeltik alırken damlama sulama sistemiyle 900 ile 1000 kilogram arası beklentimiz var."

Ayşe Keşir ise Konuralp pirincinin Düzce için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce burada kurutma ve paketleme tesisi olmadığı için üretim maliyetleri artıyordu. Biz, o dönemlerde MARKA'dan aldığımız destekle ilimize kurutma ve paketleme tesisi kazandırdık. Bu, şehrimiz için üretim maliyetinin düşürülmesi anlamında çok kıymetli bir yatırım oldu. Bununla şu an yaklaşık yüzde 60, yüzde 70 ekim alanı arttı." ifadelerini kullandı.

Ercan Öztürk, tarımı teknolojiyle birleştirerek çeltik ekim alanlarını artırdıklarını vurgulayarak, damla sulama sisteminin kullanıldığı, dronla tohumlama ve ilaçlamanın yapıldığı arazide verimin yaklaşık %25 arttığını gözlemlediklerini ekledi.

Proje ile hem su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının hem de verimin artırılmasının hedeflendiği, pilot uygulama sonuçlarının yaygınlaştırılmasıyla Konuralp pirinci üretiminde sürdürülebilir büyüme amaçlandığı belirtildi.

Düzce'de devlet desteğiyle dağıtılan coğrafi işaretli Konuralp pirinci yetiştiriciliğinde kullanılan çeltik tohumlarının, damla sulama sistemiyle ekimi yapılan kısmında hasat gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Düzce Valisi, Selçuk Aslan da katıldı.

