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Düzce'de Korugöl Tabiat Parkı Beyaza Büründü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Korugöl Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası muhteşem bir beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:26
Düzce'de Korugöl Tabiat Parkı Beyaza Büründü

Düzce'de Kartpostallık Kış Manzaraları

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından Korugöl Tabiat Parkı, kartpostallık görüntülerle beyaza büründü. Doğaseverlerin gözdesi olan bu park, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve yenilenen altyapısıyla dikkat çekiyor.

Doğanın Eşsiz Güzellikleriyle Karşılaşın

Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı Korugöl, karın etkisiyle görsel bir şölen sunuyor. Özellikle kış aylarında bu muhteşem manzarayı görmek için doğa yürüyüşlerine çıkan ziyaretçiler, karla kaplı ormanın huzur dolu atmosferinde keyifli anlar yaşıyor.

Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Korugöl'ün yanı sıra, Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimleri ile Akbıyıklar ve Asar köylerinde de aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam etti. Ayrıca, Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde de kar görüntüleri vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kardüz, Pürenli, Saçmalıpınar yaylaları ile Şimşirlitepe, Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanarak kışın tadını çıkarmak isteyen doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Korugöl Tabiat Parkı'nda güzel...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Korugöl Tabiat Parkı'nda güzel manzaralar oluştu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Korugöl Tabiat Parkı'nda güzel...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Korugöl Tabiat Parkı'nda güzel manzaralar oluştu.

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