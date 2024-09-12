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Düzce'de Kur'an Kursları Eğitim Dönemi Başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce'deki Kur'an kursları açılışında, çocuklara eğitimin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:05
Düzce'de Kur'an Kursları Eğitim Dönemi Başladı

Düzce’de Kur'an Kursları Eğitim Dönemi Açılışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce'de düzenlenen 2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı'nda önemli konuşmalara imza attı. Erbaş, yaz Kur'an kurslarına katılan çocuk sayısının milyonları bulduğunu belirtti. 'Yaş sınırı yok ama 20 yıl öncesine bakarsak, ilkokulu bitirmeyen çocuklar yaz kurslarına katılamıyordu. Bu durumu aştığımız için şükretmeliyiz' dedi.

Kur'an Öğrenmenin Kutsallığı

Erbaş, 'Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek en kutsal görevlerden biridir' diyerek, bu süreçte Peygamber Efendimiz'in verdiği müjdeyi hatırlattı. 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenlerinizdir' ifadesiyle Kur'an eğitimine olan inancını ifade etti. Aynı zamanda, eğitmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisini vurguladı ve eğitimin kalıcı etkileri olduğuna değindi.

Çocuklara Önem Verin

Diyanet İşleri Başkanı, 'Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine önem verilmesi gerektiğini' belirterek, 'Bu dersler zorunlu ve hafife alınmamalıdır. 9 yıl boyunca bu dersleri alan ve temel dini bilgilerini alamayan öğrencilerin durumu düşündürücüdür' dedi. Eğitmenlere çocukların bu derslerden yararlanmaları için daha aktif olmaları çağrısında bulundu.

Vali ve Protokolden Destek

Düzce Valisi Selçuk Aslan da Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin 'oku' olduğunu belirterek, '4 yaşından başlayan her bireyle Kur'an kurslarımız vasıtasıyla buluşma azmindeyiz' dedi. Ayrıca, etkinlikte eğitim alan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okuma ve çeşitli gösterilerde bulunarak, programı renklendirdiler.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, (sağ 3) Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı"na katıldı.

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