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Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Denizde Dalga Boyunu Yükseltti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunu 4 metreye çıkardı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:52
Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Denizde Dalga Boyunu Yükseltti

Düzce'de Dalga Boyları Yükseliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuvvetli rüzgar deniz hayatını olumsuz etkiledi. Karadeniz'e kıyı olan bu bölgede, rüzgarın şiddetiyle birlikte denizdeki dalga boyu yaklaşık 4 metreye kadar ulaştı.

Dalga Şiddeti Kıyıyı Aştı

Bazı zamanlarda yükselen dalgalar, kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aşarak tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Bu durum, yerel sakinler ve ziyaretçiler arasında tedirginliğe yol açtı.

Balıkçılar Önlem Aldı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak güvenlik önlemi aldı. Bu tür durumlar, balıkçıların ve denizcilerin güvenliğini sağlamak adına oldukça önemli hale geliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

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