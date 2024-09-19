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Düzce'de Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı

Düzce'de bir minibüsün devrilmesi sonucu 15 mevsimlik tarım işçisi yaralandı, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:10
Düzce'de Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı

Düzce'de Korkunç Kaza

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, 63 AEU 932 plakasıyla şarampole devrildi. Kazada, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen minibüsün kontrolünü kaybetmesi sonucunda, 15 tarım işçisi yaralandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayın hemen ardından, durumun bildirildiği sağlık ve güvenlik ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de kaza mahalline ulaşarak olayla ilgili müdahalede bulundu.

Yaralılara İlk Müdahale

Kaza yerindeki sağlık personeli, yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikeleri bulunmayan işçilerin sağlık durumu hakkında bilgiler, ambulans yolculukları sırasında da güncellenmeye devam etti.

İncelemeler Devam Ediyor

Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair yetkililerden bilgi aldı. Gelişmeler takip ediliyor.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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