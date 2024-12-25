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Düzce'de Minibüste Şok Ölüm: Bir Kişi Silahla Vuruldu

Düzce'de bir minibüste silahla vurulmuş olarak bulunan Cengiz Göloğlu'nun ölümü araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 21:27
Düzce'de Minibüste Şok Ölüm: Bir Kişi Silahla Vuruldu

Düzce'de Korkunç Olay

Düzce'nin kırsal alanında meydana gelen olay, bölge halkını şok etti. Gürcü Asar köyü mevkiinde park halindeki bir minibüste 46 yaşındaki Cengiz Göloğlu ölü bulundu.

Olayın Patlak Vermesi

Minibüsün içinde hareketsiz yatan Göloğlu'nu gören vatandaşlar, hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede, talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otopsi ve Soruşturma

Cengiz Göloğlu'nun cesedinde kurşun izine rastlandığı bildirildi. Göloğlu'nun cesedi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şu an için, olayın detayları ve Cengiz Göloğlu'nun öldürülmesine ilişkin bilgi edinilememişken, bölgedeki güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

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