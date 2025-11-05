Düzce'de Minikler Hem Eğlendi Hem Öğrendi: BelKA'da Sağlık ve Güvenlik Etkinliği

Düzce BelKA Çocuk Gündüz Bakımevi'nde minikler sağlık taraması, polis-jandarma tanıtımı, Kızılay ve Yeşilay etkinlikleriyle hem eğlendi hem öğrendi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:30
Düzce BelKA Çocuk Gündüz Bakımevi’nde Miniklere Unutulmaz Gün

Düzce Belediyesi iştiraki BelKA Çocuk Gündüz Bakımevi, miniklere hem eğlenceli hem öğretici bir gün yaşattı. Etkinliğe Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve BelKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz de katıldı.

Sağlık Taraması ve Diş Kontrolleri

Etkinlik kapsamında Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı diş hekimleri, çocukların diş kontrollerini gerçekleştirdi; çürük tespiti yapılanlar not edilip ailelerine bildirildi. Sağlık taramaları, çocukların bakım ve tedavi süreçlerinin takip edilmesi amacıyla titizlikle yapıldı.

Polis ve Jandarma Tanıtımı, Motosiklet Heyecanı

Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorlu asayiş ve trafik timleri, kullandıkları ekipmanları tanıtarak güvenlik ve trafik bilincine dair bilgiler verdi. Minikler, polis ve jandarma motosikletlerine binerek unutulmaz anlar yaşadı.

"Temiz Şehir Düzce" Kampanyasına Destek

Çocuklar, Düzce Belediyesi tarafından yürütülen "Temiz Şehir Düzce" kampanyasına "Temiz Şehir Düzce için el ele" sloganıyla destek verdi. Etkinlikte hazırlanan kartonlara el baskısı yapan miniklere Dr. Faruk Özlü ve Dr. Yasin Yılmaz da katıldı.

Kızılay, Yeşilay ve Ambulans Tanıtımı

Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, Kızılay’ın görev ve faaliyetlerini anlatarak çocuklarla oyunlar oynadı. Yeşilay Düzce Şubesi ekipleri ise bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay’ın önemi hakkında bilgilendirme yapıp dergi hediye etti. Ayrıca minikler, Acil Sağlık Ambulansını yakından tanıdı; sağlık ekipleri ambulanstaki müdahaleleri ve ekipmanları gösterdi.

Kapanış: Balonlar ve Teşekkür

Renkli geçen günün sonunda Dr. Faruk Özlü, Dr. Yasin Yılmaz ve Erdem Yılmaz çocuklarla birlikte gökyüzüne balonlar bıraktı. Etkinliklerin ardından Dr. Faruk Özlü, organizasyonun koordinasyonunu sağlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'a teşekkür etti.

