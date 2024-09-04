Düzce'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü Ağır Yaralandı

Düzce'de Feci Motosiklet Kazası

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında, iki sürücü ağır yaralandı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kaza, İbrahim A. tarafından idare edilen 81 ADZ 187 plakalı motosikletin, Aziz Yıldırım Bulvarı'ndan kent merkezine doğru seyrederken, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet E. yönetimindeki 81 AEA 149 plakalı motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle her iki motosikletten savrulan sürücüler yere düştü ve yaralandı. Görgü tanıkları, kaza anında oldukça hızlı seyreden motosikletlerin, yol güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hemen polis ve sağlık hizmetleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Durum Ciddiyetini Koruyor

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi ve tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.