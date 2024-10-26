Düzce'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Düzce'de Motosikletle Otomobil Çarpıştı

Düzce'nin Uzunmustafa Mahallesi'nde, bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü E.B. yaralandı.

Kaza Detayları

81 AEE 675 plakalı motosiklet, S.K. tarafından yönetilen 40 ACB 206 plakalı otomobille Tekniker Sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet devrildi ve sürücüsü yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Ayrıca, kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.