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Düzce'de Öğrenciler Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaçırıldı

Düzce'de 5 öğrenci, okul çıkışında yedikleri çiğ köfte sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:25
Düzce'de Öğrenciler Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaçırıldı

Düzce'de 5 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda okuyan 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Öğrenciler, öğle arasını değerlendirmek üzere okul dışında bir iş yerinde çiğ köfte yedi.

Belli bir süre sonra mide ağrısı şikayetiyle öğretmen ve idarecilere başvuran öğrencilerin durumu ciddileşince, okul yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Düzce'de 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Düzce'de 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Düzce'de 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Düzce'de 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

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