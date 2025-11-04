Düzce'de Öğrencilerden Kızılay’a Kan Bağışı

Hafız Hasan Şen Yurdu'nda mobil bağış etkinliği

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Hafız Hasan Şen Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Kızılay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Yurt bahçesinde kurulan mobil kan bağış aracında gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren kampanyada çok sayıda öğrenci kan vererek hem yardıma ihtiyaç duyanlara umut oldu hem de kan bağışının önemine dikkat çekti.

Etkinlik, Düzce Hafız Hasan Şen Yurdunda öğrenciler arasında güçlü bir birlik ve toplumsal dayanışma örneği oluşturdu. Katılımcılar, benzer organizasyonların toplum sağlığı açısından önemine vurgu yaptı.

