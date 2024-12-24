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Düzce'de Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi Yapıldı

Düzce'de gerçekleştirilen afet farkındalığı projesi kapsamında öğrenciler, animasyon film ve tatbikatla bilinçlendirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:44
Düzce'de Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi Yapıldı

Düzce'de Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi Yapıldı

Düzce'de, "Afet Farkındalık Eğitimi Projesi" çerçevesinde öğrenciler, animasyon filmle bilgilendirilip tatbikata katıldılar. Bu önemli projeyi Düzce Valiliği hayata geçirdi.

AFAD Koordinesinde Gerçekleştirilen Eğitim

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından koordine edilen proje, toplumsal afet bilincini artırmayı hedefliyor. Arama kurtarma ekipleri, ilçedeki okullara giderek, depremler, sel felaketleri, heyelanlar ve fırtınalar gibi doğal afetlerde alınması gereken önlemler ve afet anında yapılması gerekenler hakkında öğrencileri bilgilendiriyor.

Animasyon Film ile Bilgilendirme

Öztermiyeci Ortaokulu'na gerçekleştirilen ziyarette, Düzce Kızılelma Arama Kurtarma Derneği ekipleri, okulun konferans salonunda öğrencileri animasyon film ile bilgilendirdikten sonra, interaktif sorularla anlama becerilerini pekiştirdi.

Çök, Kapan, Tutun Tatbikatı

Eğitim sonrası sınıflarına dönen öğrenciler, "çök, kapan, tutun" tatbikatı gerçekleştirdi. Siren çalmasıyla birlikte öğrenciler, sıralarının yanındaki alanlarda bu hareketi uyguladı. İkinci sirenin ardından öğretmenleriyle birlikte binadan çıkıp bahçede belirlenen güvenli alanda toplandılar.

Dernek Başkanı'ndan Açıklama

Düzce Kızılelma Arama Kurtarma Derneği Başkanı Soner Üstünel, okullarda verdikleri afet farkındalık eğitimlerinin AFAD ile koordineli yapıldığını belirterek, "Burada öğrencilere, deprem anında nasıl hareket edileceğini, tahliyenin nasıl yapılacağını öğrettik. Güzel sonuçlar elde ettik. Öğrenciler de verimli dinlediler. Belirli periyotlarda diğer okullara da ulaşmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesinde yaşadığımız için insanlarımızın bilinçlenmesi adına daha fazla farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz," dedi.

Düzce'de "Afet Farkındalık Eğitimi Projesi" kapsamında animasyon filmle bilgilendirilen...

Düzce'de "Afet Farkındalık Eğitimi Projesi" kapsamında animasyon filmle bilgilendirilen öğrencilerin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Düzce'de "Afet Farkındalık Eğitimi Projesi" kapsamında animasyon filmle bilgilendirilen...

Düzce'de "Afet Farkındalık Eğitimi Projesi" kapsamında animasyon filmle bilgilendirilen öğrencilerin katılımıyla tatbikat yapıldı.

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