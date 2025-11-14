Düzce'de Okçuluk Yatırımı: Kiremitocağı'nda Yeni Spor Salonu İnşası

Düzce'de Okçuluk Merkezi İnşası Hızla İlerliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kiremitocağı Mahallesi’nde yapımı devam eden okçuluk merkezi, okçuluk sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Vali Aslan ve Arslantürk İncelemelerde Bulundu

Çalışmaları yerinde takip eden Vali Selçuk Aslan ile Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk, Kiremitocağı Mahallesi’ndeki Okçuluk Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Ziyarette projenin detayları hakkında bilgi alan Vali Aslan, çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tesisin Sporculara ve Gençlere Katkısı

Arslantürk, modern okçuluk tesisinin tamamlandığında hem mevcut sporculara hem de okçuluğa ilgi duyan gençlere önemli bir imkan sunacağını belirtti. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte tesisin faaliyete geçmesinin, okçuluk sporunun Düzce’de daha geniş kitlelere ulaşmasına ve sporcu sayısının artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

İncelemelerin ardından Vali Aslan ve Arslantürk, antrenman yapan okçuluk sporcularıyla bir araya gelerek sohbet etti ve sporcuların çalışmaları ile hedefleri hakkında bilgi aldı. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla yeni başarıların elde edilmesinin beklendiğini vurguladı.

