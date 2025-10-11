Düzce'de Organ Bağışı: 3 Hastaya Umut

Düzce'de Organ Bağışı 3 Kişiye Umut Oldu

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, evde düşerek beyin kanaması geçiren 62 yaşındaki A.G., tedavi gördüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Aile Onayı ve Koordinasyon

Hastanenin Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekipleri tarafından aileyle yapılan görüşme sonucunda, aile A.G.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan tetkik ve değerlendirmelerin ardından nakil planlaması başlatıldı.

Nakil Kararı ve Sevk Süreci

Tetkikler sonucu, bağışlanan organlardan iki böbreğin İstanbul'da, karaciğerin Ankara'da organ bekleyen hastalara ulaştırılmasına karar verildi. A.G.'nin organları, ilgili merkezlere nakledilmek üzere uzman ekipler tarafından yola çıkarıldı.

Bağış kararı, organ bekleyen hastalara umut olurken, süreç sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla sürdürülüyor.

