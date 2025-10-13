Düzce'de Organ Bağışı: 62 Yaşındaki Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledildi

Düzce'de organ bağışı üç hastaya umut oldu

62 yaşındaki Ayşe Gül, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde geçen hafta beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından yakınlarının onayıyla bağışlanan organlarıyla İstanbul ve Ankara'da 3 kişiye umut oldu. Gül'ün böbrekleri İstanbul'da iki, karaciğeri Ankara'da bir hastaya başarıyla nakledildi.

Hastane yetkililerinden süreç açıklaması

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Milas Mafizer, düzenlenen basın açıklamasında organ bağışının ülke çapındaki önemine dikkat çekti. Mafizer, "Organ bağışının kritikliği, ihtiyaç sahibi hastalar tarafından daha çok ciddiyete alınmakta." ifadelerini kullandı.

Mafizer ayrıca şunları söyledi: "Maalesef ülkemizde bu oranlar çok düşük. Ülkemizde nakiller, daha çok canlı hastadan canlı hastaya aile bağları sayesinde yapılmakta. Kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan nakil oranı çok düşük oranlarda. Beyin ölümünde bahsettiğimiz şey, mutlak ölümle eş değer bir durum ve vefat etmiş bir hastadan farkı kalmamakta. Bu durum, organ bağışı bekleyen binlerce hasta için umut ışığı oluşturmakta. Toplumdaki duyarlılığı artırmak için bu konuda daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor."

Mafizer, bağış sürecinin adli merciler dahil uzman ekiplerce titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Geçen günlerde yoğun bakım servisimizdeki bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Kardeşi organ nakline önem verdi. Süreci uzman ekiplerimizce adli mercilere kadar herkes titizlikle yürüttü. Bilkent Şehir Hastanesi'nden uzman hocalarımız da organları alarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırdı. Biz de bu süreci takip etmekteyiz." dedi.

Yoğun bakım uzmanı ve koordinatörün açıklamaları

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Zehra Mermi Bal, Ayşe Gül'ün 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alındığını anlattı. Bal, "Ancak bu süreçte yaptığımız tedavilere maalesef hastamız yanıt veremedi ve takipte beyin ölümü tanısını koyduk." dedi.

Bal, bağış izninin yakınlarıyla yapılan görüşme sonucu alındığını aktardı: "Beyin ölümü sonrası hasta yakınlarıyla yaptığımız organ nakli görüşmesi olumlu sonuçlandı ve organ bağışı iznini verdiler. Bundan sonra süreci hızlı bir şekilde yürüterek hastamızın karaciğerini Ankara'da acil karaciğer nakli bekleyen bir alıcıya, böbreklerini ise İstanbul’da iki ayrı alıcıya naklettik."

Bal, ülke genelindeki bekleyen hasta sayısına dikkat çekerek, "Ülkemizde şu an organ nakli bekleyen neredeyse 35 bin hasta mevcut ve sayıya her gün yenileri ekleniyor. Bazı hastalarımız, bu şansı bulamadığı için hayatlarını kaybediyor. Hepimiz, en sevdiklerimiz, her zaman organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyebiliriz. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Aileden bağış mesajı

Gül'ün kardeşi Hüsnü Başoğlu ise organ bağışının önemine vurgu yaptı: "Ablamın organları başka bir insanda yaşadığı için çok seviniyorum." Başoğlu, ayrıca şunları kaydetti: "Annemin böbrek yetmezliği vardı. Biz de yaklaşık 4 sene organ nakli bekledik ama annemin ömrü yetmedi. Başka hastalara faydası olsun diye izin verdik. Organ bağışlamanın daha fazla yaygınlaşması lazım. Hiçbir sıkıntısı yok, organlar toprağın altında çürüyeceğine bir insanda faydalı olması daha güzel."

Hastane yetkilileri, bu örneğin organ bağışına dair farkındalığı artırmasını ve daha fazla kişinin organ bağışında bulunmasının önemini vurguluyor.

