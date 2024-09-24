Düzce'de Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin Yeni Hizmet Binaları Açıldı

Düzce'de Yeni Eğitim Alanları Açıldı

Düzce'de, Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin ek hizmet binalarının açılışı, eğitimde önemli bir adım olarak kaydedildi.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Düzce Valisi Selçuk Aslan katıldı. Törende, okulu yenileyen hayırsever iş insanı Burhan Özdemir de yer aldı.

Vali Selçuk Aslan’ın Açıklamaları

Vali Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, "Burada yetişecek nesiller, çok farklı bir vizyona sahip olacak. Tüm bu fiziki yapılardan daha önemlisi, öğrencilerin daha nitelikli eğitim alması için kendilerine destek verilmesidir" dedi.

Burhan Özdemir’in Vizyonu

Hayırsever Burhan Özdemir, eğitim alanında önemli hedefler belirleyerek, genişletilmiş gerçeklik uygulamalarını okulda hayata geçireceklerini söyledi. Özdemir, "Bu laboratuvar, çocuklarımıza bilim ve keşif yolunda kapı aralıyor olacak. Öğrencilerimiz, 3 boyutlu genişletilmiş gerçeklik yazılımlarıyla birçok konuyu deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacaklar" şeklinde konuştu.

Gelecek Projeleri

Okul, önümüzdeki yıl nesnelerin dijital ikizi üzerine çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor, bu da eğitimi daha interaktif hale getirecek.