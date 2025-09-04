Düzce'de Orman Yangınına Müdahale: Son Durum

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Hasanlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevler, bölgedeki yerleşim ve tarım alanlarına ilerlemeden söndürülmeye çalışılıyor.

Yangının Seyri

Hasanlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, büyüyerek Yığılca ilçesine bağlı Hecinler köyüne doğru ilerledi. Bölgede alevlerin yönü ve yayılımı yakından takip ediliyor.

Müdahale ve Kaynaklar

İhbarın ardından bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, yaklaşık 30 arazöz, 15 su tankeri, 7 iş makinesi, 11 ilk müdahale aracı ve 100'den fazla personel ile müdahale ediliyor.

Hava desteği artırıldı; 2 helikoptere ek olarak 3 helikopter daha görevlendirildi ve helikopterler Hasanlar Barajından su alıyor.

Vali Vekilinin Açıklaması

Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Yangın büyümeden, can kaybı olmadan kontrol altına alınmak üzere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Cinbir, yaklaşık 15-20 hektar alanın zarar gördüğünü, bu bölüm içerisinde fındık bahçelerinin de bulunduğunu, kullanılmayan bir yapının yandığını ve "yangının enerjisinin düşürüldüğünü" belirtti.

Cinbir ayrıca, "Son zamanlarda yağmur, rahmet bekliyoruz. Su kaynaklarımız azaldı, bunun tabi ki sonuçları doğal olarak herkes tarafından hissediliyor ama yangına özel söylemek gerekirse suya ulaşmada bir sıkıntı yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Saha Çalışmaları

Arazi şartlarının müdahale araçlarının her yere ulaşmasını zorlaştırdığı belirtiliyor; bu nedenle iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer, vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiğini aktardı.

