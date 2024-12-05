Düzce'de Otomobil Dereye Yuvarlandı: 2 Yaralı

Düzce'de Dereye Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde seyreden kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 81 ABR 043 plakalı otomobil, Beyciler Kavşağı'ndan yaklaşık 100 metre sonra Karaca Deresi'ne devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan C.T. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.