Düzce'de Otomobil ve Cipin Çarpışması: 2 Yaralı

Düzce'de meydana gelen kazada, otomobil ile cip çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Olay, Kaynaşlı Altınpınar mevkisinde, D-100 kara yolunda gerçekleşti.

Olay, Yusuf P. (51) yönetimindeki 81 BG 775 plakalı otomobilin, kontrollü kavşağa girmek isteyen Murat K. (41) tarafından yönetilen 74 ABJ 933 plakalı ciple çarpmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle, her iki araç da refüje çıkarak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü Yusuf P. ile yanındaki Resmiye P'ye (53) ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından hastaneye sevk etti. Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Düzce'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.