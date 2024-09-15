Düzce'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 00:54
Düzce'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası

Düzce'de meydana gelen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişilere acil müdahale yapıldı.

Kaza Detayları

Olay, Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi'nde gerçekleşti. 68 yaşındaki F.Ö. yönetimindeki 81 ADS 507 plakalı otomobil, merkez istikametine ilerlerken karşı yönden gelen 17 yaşındaki Y.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Y.D. ve onunla birlikte bulunan yabancı uyruklu A.T. (14) yaralandı. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.

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