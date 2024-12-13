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Düzce'de Otomobilde Silahla Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:19
Düzce'de Otomobilde Silahla Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'de, Akyazı köyü Melen Çayı kenarında, otomobilde silahla vurulmuş bir kişi bulundu. Olay, bölgeden geçenlerin silah sesi duymasıyla fark edildi. Yaralı kişinin bulunduğu otomobilin yanına gelenler, acil yardım çağrısında bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, hızla yaralıya müdahale etti. Sağlık personelinin yaptığı kontrollerde, yaralı kişinin Erdal İ. olduğu ve göğsünden vurulduğu belirlendi. Erdal İ., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma, detaylı bir soruşturma başlattı. Yaralı kişinin durumu hakkında sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi tedavi altına alındı.

Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi tedavi altına alındı.

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