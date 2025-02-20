Düzce'de Park Halindeki Araç Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce'de Trajik Kaza

Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki K.A.A hayatını kaybetti. Eşi A.A. ve çocukları ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra, Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu siteye dönen E.A., çocuklarını ve eşini indirdikten sonra otomobili park etmek için hareket etti.

Kedayı Fark Edemedi

Baba E.A., aracı hareket ettirirken K.A.A otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden ebeveynler, hemen çocuğu bulundukları yerden alarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Ancak, küçük çocuk Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra kurtarılamadı.

Babası İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı

Polis ekipleri, baba E.A.’nın ifadesini aldı ve ardından serbest bıraktı. Bu üzücü olayın ardından K.A.A'nın cenazesi, Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki camide kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında defnedildi.

Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.