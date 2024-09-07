Düzce'de Peynir Bidonunda Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu
Düzce'de gerçekleştirilen bir operasyonda, gönderilen peynir bidonlarının içerisine gizlenmiş 3 kilo 916 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul'daki Gözaltı ve Tutuklama
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketinin Düzce'deki aktarım merkezinde detaylı arama gerçekleştirdi.
Bu arama sonucunda, alıcı K.B.'ye yollanan peynir bidonlarının içinde, paketlenmiş şekilde 3 kilo 916 gram ile uyuşturucu bulundu. Uyuşturucu madde çıkartıldıktan sonra, bidonlar alıcıya gönderildi.
İstanbul'daki kargo şubesine gelen K.B. ise olayın ardından gözaltına alındı. Düzce'ye götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Basın Açıklaması ve Görüntüler
Öte yandan, yapılan operasyona dair görüntüler, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basınla paylaşıldı.
Düzce'de peynir bidonlarının içerisine gizlenmiş 3 kilo 916 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.