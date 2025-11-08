Düzce'de Sabah Sisi: Görüş 15 Metreye Düştü

Düzce'de Sabah Sisi Hayatı Olumsuz Etkiledi

Görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü

Düzce şehir merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Havanın soğumasıyla birlikte her sonbahar ve kış mevsiminde yaşanan sis, bu sabah yeniden kent merkezini sardı.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde sürücüler zaman zaman güçlükle ilerlerken, şehir genelinde yer yer kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı noktalarda görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Özellikle şehrin ortasından geçen Asar Deresi üzerindeki köprülerden geçen yayaların sis içindeki siluetleri, fotoğraf karelerine yansıyan dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

Yetkililer, sürücüleri sis koşullarına karşı uyararak aşırı sürat yapılmamasını, araç farlarının yakılmasını ve trafik kurallarına uyulmasını istedi.

DÜZCE ŞEHİR MERKEZİNDE SABAH SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU. GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞTÜĞÜ SİSTE, YER YER KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU.