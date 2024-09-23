DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
37,93 0,53%
ALTIN
2.873,89 0,02%
BITCOIN
2.169.166,67 -0,56%

Düzce'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce'deki sağanak yağışlar, yollarda su birikintileri ve kazalara neden oldu. Sürücüler dikkatli olmaya davet edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:09
Düzce'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce'de Sağanak Yağışlardan Olumsuz Etkiler

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettiren sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin çeşitli bölgelerinde yollarda yer yer su birikintileri oluşurken, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kazalara Neden Olan Kuvvetli Yağış

Kuvvetli yağışların yol açtığı durum, bazı hasarlı kazaların yaşanmasına sebep oldu. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak, Bartın çevresi ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar yağışların devam edeceği bildirildi.

Beklenen Yağış Miktarı

Açıklamada, metrekareye 25 ila 70 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Alınacak Önlemler

Dolayısıyla, yolculuk yapanların dikkatli olması, acil durumlarda trafik kurallarına uyması ve gerekli tedbirleri alması önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
2
Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
3
Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
Adıyaman'da Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor
6
Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeleri İçin Uyarıyor
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor