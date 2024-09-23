Düzce'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce'de Sağanak Yağışlardan Olumsuz Etkiler

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettiren sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin çeşitli bölgelerinde yollarda yer yer su birikintileri oluşurken, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kazalara Neden Olan Kuvvetli Yağış

Kuvvetli yağışların yol açtığı durum, bazı hasarlı kazaların yaşanmasına sebep oldu. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak, Bartın çevresi ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar yağışların devam edeceği bildirildi.

Beklenen Yağış Miktarı

Açıklamada, metrekareye 25 ila 70 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Dolayısıyla, yolculuk yapanların dikkatli olması, acil durumlarda trafik kurallarına uyması ve gerekli tedbirleri alması önem taşımaktadır.