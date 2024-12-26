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Düzce'de Sahte Alkol Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Düzce'de gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 22:28
Düzce'de Sahte Alkol Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Düzce'de Sahte Alkol Operasyonu Şoku

Düzce'de düzenlenen sahte alkol operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesinin başarıyla gerçekleştirdiği bir çalışma ile dikkat çekti. Bu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, zanlı M.K'yi teknik ve fiziki takip süreciyle izlemeye aldı. Yapılan takipler sonucunda M.K'nin iki farklı adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 191 şişe farklı marka ve miktarda sahte alkol ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ve iki tüfek ele geçirildi.

Gözaltı ve Sorgu Süreci

Gözaltına alınan M.K'nin sorgusunun devam ettiği belirtilirken, operasyonun sahte alkol ticareti ile mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulandı. Düzce'deki bu tür operasyonların süreceği ifade edildi.

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