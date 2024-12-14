Düzce'de Sahte Para Operasyonu: 165 Bin Dolar ve 249 Bin Lira Ele Geçirildi

Düzce'de Sahte Para Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Düzce'de düzenlenen sahte para operasyonu ile önemli miktarda sahte para ele geçirildi. Operasyonda, 165 bin dolar ve 249 bin 400 lira sahte para ile birlikte çeşitli malzemeler yakalandı.

Operasyon Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda para sayma makinesi, 48 özel solüsyonlu para yapmaya uygun kağıt, 740 basıma hazırlanmış kağıt ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Zanlı Tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan H.K. (43) isimli zanlı, hukuki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu süreç, Düzce'deki sahte para üretimi ve dağıtımının engellenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Düzce'de 4 adreste eş zamanlı yapılan sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda üzerlerinde B2 ibaresi bulunan 100 dolarlık banknotlar halinde toplam 165 bin dolar, üzerinde seri numarası bulunan 200 liralık banknotlar halinde toplam 249 bin 400 lira sahte para, 1 para sayma makinası, 48 özel solüsyonlu para yapmaya uygun kağıt, 740 basıma hazırlanmış kağıt ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.