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Düzce'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Düzce'de D-100 kara yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü A.G. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 22:31
Düzce'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Düzce'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Düzce'de trajik bir kaza gerçekleşti. A.G. idaresindeki 81 AED 190 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara yönünde Gümüşova mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, hemen ambulansa alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye...

Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye...

Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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