Düzce'de Silahla Sahipsiz Köpek Öldürüldü: Adli Soruşturma Başlatıldı

Düzce'de Üzücü Bir Olay: Sahipsiz Köpek Öldürüldü

Düzce Valiliği, Yayakbaşı köyünde meydana gelen silahlı saldırı olayına dair önemli açıklamalar yaptı. Olayda, bir şahsın sahipsiz bir köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü bildirildi.

Olayın Geçmişi ve İhbar

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası, valilik inceleme sürecini başlattı. Yoğunlaşan çalışmalarda, geçen akşam gölet kenarında bir kişinin saldırdığı tespit edildi.

Olay Yeri İncelemeleri

Kolluk kuvvetleri, olay yerinde detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Şüpheli kişi, ifadelerinde köpeğin büyükbaş hayvanlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

Adli İşlemler ve İdari İnceleme

Düzce Valiliği, şüphelinin kullandığı av tüfeğini muhafaza altına alma kararı aldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemler başlatılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da idari inceleme yapıldığı belirtildi.