Düzce'de Sonbahar Büyüsü: Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti

Düzce'nin Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde Sonbahar Renkleri

Düzce'deki Odayeri Yaylası ve volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti, yeşil, sarı, kızıl ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerine etkileyici sonbahar manzaraları sunuyor.

Renklerin İçinde Aktif Ziyaretçi Profili

Yayla ve gölete gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, doğanın sunduğu bu renkli atmosferde vakit geçiriyor. Bölge, sonbaharın görsel zenginliğini deneyimlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Konum ve Yükselti

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta ve 1451 rakımda yer alan yayla ile gölet, çevresindeki ağaç ve bitki örtüsündeki sarı, kahverengi, yeşil ve kızıl tonlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bitki Örtüsü ve Yol Güzergahı

Yol güzergahı, Kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili; bu çeşitlilik ziyaretçilere adeta bir renk cümbüşü arasında yolculuk yapma imkanı sağlıyor.

