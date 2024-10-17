Düzce'de Sürücülerden Örnek Davranış: Fermuar Yöntemiyle Ambulansa Yol Verildi

Düzce'de Ambulansa Yol Verme Anları

Düzce'de istenen bir dayanışma örneği sergilendi. Trafikte bulunan sürücüler, fermuar yöntemi ile ambulansa yol vermeyi başardılar. Bu anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olay Yeri ve Detaylar

D-100 kara yolu, Küçük Melen ile Olimpiyat Kavşağı arasında ilerleyen sürücüler, arkasında gelen ambulansın siren sesi duyulduğunda hemen harekete geçerek sağa ve sola yanaşmayı tercih ettiler.

Ambulanstaki sağlık ekibi ve hasta yakınları, gözlemlenen bu düzenin heyecanını ve cömertliğini kaydederek, herkese örnek bir dayanışma gösterildiğine dikkat çektiler.

Aciliyet ve Hız

Bu sayede, ambulanstaki hasta hızlı bir şekilde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Sürücülerin bu anlayışlı tavrı, sağlık hizmetlerinin zamanında ulaşmasını sağlayarak önemli bir katkı sundu.