Düzce'de Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Düzce'nin Gümüşova İlçesinde Feci Kaza

Düzce'de, Gümüşova ilçesi Ardıçdibi köyünde meydana gelen trajik kazada, 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı devrildi. Bu kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

70 yaşındaki sürücü S.K.'nın kullandığı tarım aracı, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın bildirilmesinin ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücünün eşi 69 yaşındaki Nevcivan K. da yaralandı. Yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, Nevcivan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.