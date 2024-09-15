Düzce'de Tarım Aracı Devriyle İki Yaralı

Düzce'de Tarım Aracı Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, "pat pat" olarak bilinen bir tarım aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, M.K. yönetimindeki tarım aracının, Çukurören köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleşti.

Olay anında çevredekilerin ihbarıyla bölgeye hızlıca jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.K. ile birlikte araçta bulunan D.K., ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.