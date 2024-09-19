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Düzce'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

Düzce'de bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 24 tarım işçisi yaralandı, 3'ü ağır durumunda.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:18
Düzce'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

Düzce'de Minibüs Kazası: 24 Tarım İşçisi Yaralandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde gerçekleşen bir kazada, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ş.A. yönetimindeki 63 AEU 932 plakalı minibüs, Harmankaya mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayın ardından acil durum ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Yaralıların Durumu

İlk müdahalenin ardından yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan açıklamada, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü, 8'inin taburcu edildiği bildirildi. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Koloğlu, minibüs şoförünün ifadesine göre, aracın freni boşaldığı için kazanın meydana geldiğini belirtti. Hayatını Kaybeden Yok

Koloğlu, kazada yaşanan herşeye rağmen hayatını kaybeden kimsenin olmadığını ifade ederek, "Hepimize geçmiş olsun" dedi. Yaralıların, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık toplama işlerini bitirip dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi...

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

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Düzce'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

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