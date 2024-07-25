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Düzce'de Tehlikeli Sürüş Kazası: İki Araç Çarpıştı

Düzce'de tehlikeli bir sürüş yüzünden iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:31
Düzce'de Tehlikeli Sürüş Kazası: İki Araç Çarpıştı

Düzce'de İki Araç Çarpıştı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, yolda tehlikeli bir şekilde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza anı, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Kaza Anı Kamerada

Mertcan K. yönetimindeki 78 SK 348 plakalı araç, D-100 kara yolunda Levent K. idaresindeki 81 AEB 657 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrildi. Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası yararlanan sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Tehlikeli Sürüş ve Soruşturma Başlatıldı

Kaza anını kaydeden görüntülerde, iki aracın yan yana gidişi ve bir anda birbirlerine manevra yapmaları dikkat çekti. Ayrıca, devrildikleri kontrolsüz kavşakta başka araçlardaki vatandaşların da can güvenliğinin tehlikeye atıldığı belirtildi. Bu nedenle, kaza yapan sürücüler hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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