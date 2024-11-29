Düzce'de Terasta Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Düzce'de Terasta Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın terasında mahsur kalan bir köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Durumu Hızla Bildirdiler

Apartmanın terasından gelen köpek seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu derhal itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, özel merdiven sistemiyle apartmanın terasına çıkarak, köpeği kurtarmak için harekete geçti.

Köpek Güvenli Bir Şekilde Kurtarıldı

Güvenli bir şekilde kurtarılan köpek, gerekli kontrollerinin yapılması amacıyla veterinere götürüldü. Olay, hem bölgedeki hayvan severleri hem de yerel halkı sevindirdi.

Bu tür olayların, duyarlılık ve işbirliği gerektirdiğinin altını çizen yetkililer, Düzce'nin hayvan dostu bir şehir olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.