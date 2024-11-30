DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.362.592,48 0,36%

Düzce'de Tezgaha Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Düzce'de bir iş yerinde tezgaha sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:23
Düzce'de Tezgaha Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Düzce'de yaşanan ilginç olay, iş yerinde tezgaha sıkışan bir kedi yavrusu sayesinde gündeme geldi. İstanbul Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu dükkanında, esnafın tezgahın altından gelen kedi sesiyle karşılaşması üzerine hemen itfaiyeye başvuruldu.

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, durumun ciddiyetini anlayarak gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiler. Tezgahı keserek mahsur kalan kedi yavrusuna ulaşmayı başaran ekipler, yavruyu sağ salim kurtardı.

Kurtarılan kedi, mutlu bir şekilde esnafa teslim edildi. Bu olay, hayvan sevgisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'ın Kuzeyinde Zap Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
2
Samsun'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
3
Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi’den Şiddet Olaylarına Son Çağrısı
4
CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de Basın Mensuplarıyla Buluştu
5
Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına 874 Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Dava
7
Hatay'daki Yıkımın Sorumlusu Müteahhit İstanbul'da Yakalandı

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek