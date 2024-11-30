Düzce'de Tezgaha Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Düzce'de yaşanan ilginç olay, iş yerinde tezgaha sıkışan bir kedi yavrusu sayesinde gündeme geldi. İstanbul Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu dükkanında, esnafın tezgahın altından gelen kedi sesiyle karşılaşması üzerine hemen itfaiyeye başvuruldu.

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, durumun ciddiyetini anlayarak gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiler. Tezgahı keserek mahsur kalan kedi yavrusuna ulaşmayı başaran ekipler, yavruyu sağ salim kurtardı.

Kurtarılan kedi, mutlu bir şekilde esnafa teslim edildi. Bu olay, hayvan sevgisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.