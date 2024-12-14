Düzce'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Tır Şarampole Devrildi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, karşı şeride geçerek şarampole devrilen bir tırın sürücüsü yaralandı. Olay, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi.
Sürücüsü K.G. olan 34 NK 1146 plakalı silobas dorse takılı tır, Sinirci mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, meydana gelen kazada şarampole devrildi.
Olayın ardından, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü K.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.