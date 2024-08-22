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Düzce'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Düzce'de tır ve otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:54
Düzce'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Düzce'de Korkunç Kaza

Düzce'nin D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Anı ve Detayları

Olay, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyündeki Taşaltı mevkisinde gerçekleşti. İddialara göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 FSY 454 plakalı tır, İstanbul istikametinde seyrederken kontrolden çıkarak, beton bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

Tır, bu esnada Ankara yönünde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği bilinmeyen 14 JBZ 03 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırın arka kısmı yolun kenarında asılı kalırken, otomobil ve tırın dorse kısmı şarampole devrildi.

Ekiplerin Müdahalesi

Olayın ardından, kazanın yaşandığı bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık personelinin yaptığı kontroller sonucu, 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Sıkışıklığı

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinin bir süre trafiğe kapalı kalması, bölgede uzun araç kuyrukları oluşmasına sebep oldu.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti...

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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