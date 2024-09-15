Düzce'de Tır Yangını: Anadolu Otoyolu'nda Korkutan Anlar

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 02:06
Düzce'de Tır Yangını: Anadolu Otoyolu'nda Korkutan Anlar

Düzce'de Otoyolda Yangın Paniği

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir tırda meydana gelen yangın, sürücüsüne korkulu anlar yaşattı.

Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

İstanbul yönünde ilerleyen T.K. yönetimindeki 34 HP 4370 plakalı tır, Asarsuyu köprüsü çıkışında balatalarından alev aldı.

Yangına Müdahale Edildi

Durumu fark eden sürücü zaman kaybetmeden tırı sağ şeride çekti ve araçtan aşağı indi. Yangın ihbarının yapılmasıyla birlikte, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri olay yerine intikal etti.

Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak yangın sonucunda tır kullanılamaz duruma geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Düzce'de Tır Yangını: Anadolu Otoyolu'nda Korkutan Anlar

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