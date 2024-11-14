Düzce'de Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Düzce'de Tıra Çarpma Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Düzce'de meydana gelen bir trafik kazasında, yabancı uyruklu R.R.B. yönetimindeki 06 CTR 436 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Akçakoca kara yolunun Konuralp ışıkları mevkiinde seyir halindeki M.G.C. idaresindeki 34 KF 0732 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından, otomobil tırın dorsesinin altına sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarırken, yaralı bir şekilde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.