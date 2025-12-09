DOLAR
Düzce'de Trafik Denetimi: 13 bin 501 Araç Kontrol, 156 Araç Trafikten Men

1-7 Aralık 2025'te Düzce'de 13 bin 501 araç kontrol edildi; 2 bin 215 sürücüye ceza, 22 alkolden işlem, 156 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:25
Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkı Tutuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen kontrollerde toplam 13 bin 501 araç, motosiklet ve okul servisi denetlendi.

Denetim Sonuçları

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 215 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında 22 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 156 araç trafikten men edildi.

Ekipler; ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksikliği, teknik değişiklik yapan araçlar, kırmızı ışık ihlalleri, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi ihlallere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerin artacağı bildirildi.

