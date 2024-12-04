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Düzce'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Düzce'de bir otomobil bahçe duvarına çarptı, içindeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:16
Düzce'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Düzce'de Bahçe Duvarına Çarpan Araçta 5 Kişi Yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk, biri bebek olmak üzere toplam 5 kişi hafif yaralandı. Olay, Kalıcı konutlar bölgesinden şehir merkezine ilerleyen M.T. idaresindeki 81 KF 543 plakalı otomobilin Yenikent Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti.

Otomobil, yol kenarında bulunan bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan etkilenerek yaralanan sürücü M.T. ile birlikte aynı aileden S.T. (34), V.T. (24), B.T. (15), D.E.C.T (4) ve bebek A.T. hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarından kopan parçalar, sitenin içinde park halindeki hafif ticari bir araca da zarar verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk, biri bebek 5 kişi hafif...

Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk, biri bebek 5 kişi hafif yaralandı.

Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk, biri bebek 5 kişi hafif...

Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk, biri bebek 5 kişi hafif yaralandı.

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