Düzce'de Üç Araçlı Kaza: 6 Yaralı

Düzce'de gerçekleşen üç araçlı kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:29
Düzce'de Üç Araçlı Kaza: 6 Yaralı

Düzce'de Üç Araçlı Kaza: 6 Yaralı

Düzce'de meydana gelen üç araçlı kazada 6 kişi yaralandı. Olay, Akınlar Mahallesi 2580. Cadde'de, B.A. yönetimindeki 67 TT 977 plakalı hafif ticari aracın kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti.

Hafif ticari araç, önce aynı yönde ilerleyen M.Y.T. idaresindeki 81 AEN 481 plakalı motosikletle çarpıştı, ardından karşı yönden gelen E.B. yönetimindeki 67 SL 008 plakalı oto kurtarıcıyla çarpıştı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü ile içindeki 5 kişi yaralandı.

Olay yerinde hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleleri orada yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma...

Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma...

Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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