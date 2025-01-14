Düzce'de Üç Şüpheli Uyuşturucu İle Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:21
Düzce'de Üç Şüpheli Uyuşturucu İle Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla R.B. ve N.İ. isimli zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan arama sonucunda 330 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Operasyonların bir diğer ayağında ise, E.A'nın evine düzenlenen baskında 515 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte bir miktar esrar ve uyuşturucu hap da ele geçirildi. Bu zanlı da emniyet işlemlerinin ardından adliyeye götürülerek, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı....

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda, sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı....

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda, sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

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