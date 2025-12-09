Düzce'de Ücretsiz Kanser Taraması: Mobil Tır Cumayeri'nde

Düzce'de Ücretsiz Kanser Taraması Başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla ilçe ilçe, köy köy gezen ekiplerle ücretsiz tarama hizmeti sunuyor.

Tarama Noktası ve Süre

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerimizce Cumayeri Aile Sağlığı Merkezi önünde konuşlandırılan Mobil Kanser Tarama tırı ile halkın erişimi kolaylaştırılıyor. Ekipler, tırın 2 hafta boyunca burada hizmet vereceğini belirtti.

Kimler Ücretsiz Yararlanabilecek?

İlçede yaşayan vatandaşlar kapsamında sunulan tarama olanakları şöyle:

40-69 yaş arası kadınlar için meme kanseri taramaları, 30-65 yaş arası kadınlar için rahim ağzı kanseri taramaları ve 50-70 yaş arası kadın ve erkekler için bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Ekipler, kanserin erken teşhis edildiğinde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, herkesi taramalardan yararlanmaya davet ediyor.

