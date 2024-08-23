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Düzce'de Unutulan Para Dolu Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Düzce'de otobüste unutulan 130 bin lira içeren çanta, şoför tarafından sahibine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:28
Düzce'de Unutulan Para Dolu Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Düzce'de Unutulan Para Dolu Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Düzce'de bir otobüste unutulan para dolu çanta, etkileyici bir vefa örneği sergileyen şoförün çabasıyla sahibine ulaşmayı başardı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağa Mahallesi güzergahında sefer yapan otobüste, yolcu N.Ç. içinde 130 bin lira bulunan çantasını unuttu.

Şoförün Duyarlılığı

Durumu fark eden bir yolcu, otobüs şoförü Recep Peker'e durumu bildirdi. Seferini tamamlayan Peker, çantayla birlikte hareket merkezine gitti.

Kontrollü İlerlemenin Adımı

Orada amiriyle birlikte çantayı kontrol eden Peker, içeride para olduğunu görünce durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

Polis ile İş Birliği

Kaybeden yolcu N.Ç., emniyete başvurarak çantasını kaybettiğini bildirdi. Polis merkezinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra, çanta sahibine teslim edildi.

Bu olay, toplumda güven ve dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Düzce'de otobüste unutulan içi para dolu çanta, şoför tarafından sahibine teslim edildi. Bir...

Düzce'de otobüste unutulan içi para dolu çanta, şoför tarafından sahibine teslim edildi. Bir yolcu, otobüs şoförü Recep Peker'e bilgi verdi. Seferini tamamlayan Peker, çantayla hareket merkezine gitti. Amiriyle kontrol ettikleri çantanın içinde para olduğunu gören Peker, emniyet müdürlüğüne gitti.

Düzce'de otobüste unutulan içi para dolu çanta, şoför tarafından sahibine teslim edildi. Bir...

Düzce'de otobüste unutulan içi para dolu çanta, şoför tarafından sahibine teslim edildi. Bir yolcu, otobüs şoförü Recep Peker'e bilgi verdi. Seferini tamamlayan Peker, çantayla hareket merkezine gitti. Amiriyle kontrol ettikleri çantanın içinde para olduğunu gören Peker, emniyet müdürlüğüne gitti.

Düzce'de otobüste unutulan içi para dolu çanta, şoför tarafından sahibine teslim edildi. Bir...

Düzce'de otobüste unutulan içi para dolu çanta, şoför tarafından sahibine teslim edildi. Bir yolcu, otobüs şoförü Recep Peker'e bilgi verdi. Seferini tamamlayan Peker, çantayla hareket merkezine gitti. Amiriyle kontrol ettikleri çantanın içinde para olduğunu gören Peker, emniyet müdürlüğüne gitti.

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